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Kuşlar beton mikserine yuva yaptı, araca çalıştırılmama kararı alındı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde beton mikserin altına kuşların yuva yaptığını gören şantiye şefi, aracı çalıştırmama kararı alarak kuşların uçmasını bekliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 14:27
Kuşlar beton mikserine yuva yaptı, araca çalıştırılmama kararı alındı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde beton mikserin altına kuşların yuva yaptığını gören şantiye şefi, aracı çalıştırmama kararı alarak kuşların uçmasını bekliyor.


Of- Çaykara ilçeleri arasındaki tünel inşaatlarında beton mikseri operatörü olarak çalışan Oral Hazırel, mikserin su deposunun altında kuşların yuva yaptığını görünce durumu şantiye şefine bildirdi. Şantiye şefi tarafından beton mikserinin çalıştırılmama talimatı verilmesinin ardından kuşlar uçuncaya kadar aracın çalıştırılmaması kararlaştırıldı. 23 gündür çalıştırılmayan beton mikserinde yuva yapan kuşların 5 yumurtasından 2 kuş çıktı.


Yaklaşık 3 haftadır aracın su tankının altında bekletilen kuş yuvasını sürekli takip ettiğini belirten Oral Hazırel, "Biz tünellere beton çekiyoruz. Sevkiyat esnasında kuşların araç üzerinde olduğunu gördük. Daha sonra yuvalandığını fark ettik. Bu yuvalanmanın sonucunda yumurtalarını koyduğunu gördük. Şantiye şefimizin yanına giderek durumu anlattım. Aracın çalıştırılmaması gerektiğini söyledik. 5 yumurta vardı bunların 2 tane yavrusu oldu. Yaklaşık 23 gündür aracı buraya park haline çektik. Kuşların doğaya dönmesi için çalıştırmama kararı aldık" dedi.



Yuva yıkanın yuvası olmaz


Kuşların aracın plakası biliyormuş gibi beton mikserini takip ettiklerini dile getiren Hazırel, "İlk yuvayı yaparken fark etmiştik. Şantiye çıkışına kadar kuşlar bizi beraberimizde geliyorlardı. Şantiye dönüşünde tekrar sanki aracın plakasını bilirmiş gibi yuvalarına gelip yumurtalarını bırakıyorlardı. Büyüklerimizin bir lafı vardır, ’Yuva yıkanın yuvası olmaz’ derler. Biz de o hareketle bunu yaptık. Buradan yetkililerimize duyarlılıkların dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:27
  1. doğa

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