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Kadın - Aile Kuskus salatası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuskus salatası tarifi, nasıl yapılır?

Renkli görüntüsü ile masalarınızı şenlendirecek

Yeniakit Publisher
2021-11-28 13:18:00 - 2021-11-28 13:20:14
Kuskus salatası tarifi, nasıl yapılır?

Kuskus Salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

  • Yarım paket kuskus makarna
  • 1 su bardağı mısır
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet orta boy kırmızı biber 
  • 3-4 dal taze yeşil soğan
  • 5-6 adet kornişon turşu

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tane limonun suyu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yeteri kadar tuz

Kuskus makarna haşlanarak süzülür. Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuz karıştırılarak salatanın sosu hazırlanır. Karıştırma kabına haşlanan kuskus makarna alınır ve üzerine mısır, ince doğranmış dereotu, ince doğranmış maydanoz, doğranmış kornişon turşu, ince doğranmış yeşil soğan, doğranmış kırmızı biberler eklenir. Son olarak hazırlamış olduğumuz sos da karışıma eklenir. Afiyet olsun.

Kuskus kaç dk haşlanır?

Derin bir tencerede su kaynatın. Kuskus makarnayı hafif diri kalacak şekilde, yaklaşık 10-12 dakika kadar haşlayın. Kuru soğanı oldukça küçük küpler halinde kesin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberi kuru soğanla uyumlu olacak şekilde doğrayın.

 

 

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