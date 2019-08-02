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KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu üyeleri, Emet’i ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:39
KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu üyeleri, Emet’i ziyaret etti.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Kütahya İl Müdürü Mehmet Abayrak, Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Sayar, İş-Kur Kütahya İl Müdür Vekili Hüsnü Balcı, KOSGEB Kütahya İl Müdürü Yaşar Yıldırım , Türk Standartları Enstitüsü Kütahya İl Temsilcisi Erhan Özer ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kütahya İl Temsilcisi, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gün Emet ziyareti kapsamında Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret ettiler.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde üniversite, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla oluşturulan çalışma grubu, Kaymakam Hasan Çiçek’e çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Kütahya İl Müdürü Mehmet Abayrak, “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri kapsamında Emet ilçemizdeki sanayi kuruluşlarını ve ilgili kurumları ziyaret etmek, Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmek, arttırmak ve düzenlemek, Üniversite ile iş dünyası arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak üzere inceleme ve istişare gezisi düzenlemiş bulunmaktayız’’ dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Emet Kaymakamlığı olarak ilçemiz için yapılan her türlü olumlu çalışmayı, faaliyeti destekliyoruz.Yenilikçiliği ve girişimciliği ulusal ölçekte kurgulayıp teşvik edebilmek için üçlü bir sacayağına ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu ayaklar; bilginin üretildiği ve topluma yayıldığı temel kurum olarak üniversiteler, toplumda katma değer ve zenginliğin üretildiği şirketler, Üniversite ile iş dünyası arasındaki diyalog ortamını sağlayacak ve teşvik edecek olan üst yapı ise şüphesiz ki devlettir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:39
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