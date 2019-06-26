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Kushner, Arap ülkelerine sınırları olmayan harita üzerinden sunum yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn çalıştayının açılışında konuşma yaptı. Kushner'in sunumunda bölge ülkelerine ait sınırların bulunmadığı bir harita gösterildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:12
Kushner, Arap ülkelerine sınırları olmayan harita üzerinden sunum yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn çalıştayının açılışında yaptığı konuşma sırasında bölge ülkelerine ait sınırların olmadığı bir harita gösterildi.

Söz konusu videoda, bölgede özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelere ait görüntülere yer verilirken, İsrail ve Filistin de dahil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.

Sınırlar yok

ABD'nin çekişmelerin çözümü için tarihi bir fırsat olduğuna dair açıklamalarına rağmen, sunulan görüntüde, sınırların çizilmediği İsrail, Filistin'in ve bölge ülkelerinin bulunduğu haritaların görüntüleri üzerinden yatırım ve kalkınma projelerinin tanıtımı yapıldı.

Kushner'in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı. 

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail'in, Gazze'ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmedi. 

Görüntüde, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağ, Akdeniz'de doğal gaz gibi stratejik sektörlere ilişkin kurulması planlanan projelerin idaresine dair düzenlemeler, özellikle güvenlik ve gelirlerin dağıtımı hakkında bilgi paylaşılmadı.  

Evsahibi Bahreyn'in yanı sıra konferansa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas katılıyor. Filistin'in boykot ettiği konferansa, İsrail'den iş insanları ve basın mensupları katılıyor. 

Dün başlayan "Refah için Barış" adlı Manama Konferansı bugün devam edecek. 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:12
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