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Oruç Kusarsak oruç bozulur mu? Kusanın orucu bozulur mu?
Oruç

Kusarsak oruç bozulur mu? Kusanın orucu bozulur mu?

Oruç tutarken hem hareketlerimize hem de sözlerimize daha çok dikkat ederiz. Bu süreçte hiç kimse orucunun bozulmasını istemez. Bu sebeple yaşanan en ufak sağlık sorunuyla birlikte ‘Orucum bozulur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kusanın orucu bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:46:00 -
Kusarsak oruç bozulur mu? Kusanın orucu bozulur mu?

Ramazan ayı boyunca orucun hangi durumlarda bozulabileceği konusu akıllarda soru işaretleri oluşturabiliyor. Özellikle ilk günlerde pek çok kişi mide bulantısı sorunu yaşıyor. Peki, oruçluyken kusmak orucu bozar mı?

Kusarsak oruç bozulur mu? Kusanın orucu bozulur mu?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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Tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam yutanın orucu bozulur mu?

Oruç

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam yutanın orucu bozulur mu?

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