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Kuşaktan kuşağa geçen bıçakçılık

Yozgat’ta bıçakçılık mesleğinin 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelmesini sağlayan Nurdoğdu ailesi dededen toruna bu mesleği bir görev gibi sonraki kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
Kuşaktan kuşağa geçen bıçakçılık

Yozgat’ta bıçakçılık mesleğinin 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelmesini sağlayan Nurdoğdu ailesi dededen toruna bu mesleği bir görev gibi sonraki kuşaklara aktarmaya devam ediyor.


Şehrimize bakıldığında sıra sıra her meslekten dükkanlar göze çarparken, ustalık gerektiren bıçakçılıkta Nurdoğdu ailesinin tek aile olmaları dikkat çekici bir durum. Yaklaşık 80 senedir babadan oğla aktarılan bu meslek yine ailenin en küçüğü tarafından devralınarak üçüncü kuşak olan torunlara aktarılmış oldu.


"Geçimimizi bu meslekten sağlıyoruz"


Yozgat’ta 1940’lı yıllarda Bıçakçı Mehmet ismi ile bilinen babasından bu mesleği öğrenen Nuri Nurdoğdu, bıçakçılık mesleğini yaptıktan sonra farklı iş alanlarına yönelmesi ile bu mesleğin Yozgat’ta yine devam edilmesi içinisimleri Mehmet ve Samet olan oğullarına devretmenin heyecanını ve sevincini yaşıyor. Nuri Nurdoğdu,"Babamdan öğrenmiş olduğum ve bir el işçiliği olan bu meslek sayesinde önce babam sonra ben yıllarca geçimimizi sağladık. Yozgat’ta bu mesleği icra eden tek kuşak olmak bizim için sevindirici bir durum. İki çocuğumun benden sonra yine bu mesleği devam ettirecek olması soyadımızın bu meslekte yine tek olması beni mutlu ediyor. Yine eğer işini iyi öğrenirse en küçük olan oğlumun da bu meslekte kendini geliştirmesini ve geçimini bıçakçılıktan kazanmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.


"İhtiyaca göre ürünler temin edebiliyoruz"


Babasından bıçakçılığı mesleğini devralaniki kardeşin büyüğü olan Mehmet Nurdoğdu, çocukluğundan itibaren babasının yanında bulunarak babasının bıçak tamirini izleyerek zamanla kendisini geliştirdiğini ve şimdi ise bu mesleği babasından devralmanın gururunu yaşadığını söyledi. Nurdoğdu,"Bıçak satmak ve tamir etmenin yanı sıra farklı yan ürünleri de temin ediyoruz. Günlük kullanım bıçakların haricinde terziler ve öğrencilerin kullanımı için makas, meyve bıçağı, el yapımı ürünler ve zülfikar kılıçlar gibi bir çok üründe satış yaparak günümüz ihtiyaçlarına ayak uydurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


"Bu meslek bizler ile devam edecek"


Babasının yanı sıra ağabeyinin de öğretmesi ile bu zanaat da kendini geliştiren ve Yozgat’ta bu işi yapan en genç isim olan Samet Nurdoğdu bu mesleği seçmesinin nedenleri hakkında bilgiler verdi. Samet Nurdoğdu,"Dikkatle bakıldığında görülüyor ki diğer büyük şehirler de olduğu gibi bizim şehrimizde de tamir ettirmenin aksine, insanlar bozulan yada kırılan eşyalarının yerine yenisini almaya başladı. El işçiliği olan terzilik, elektronik eşya tamirciliği ve bıçakçılık gibi bu tarz meslekler ortadan kalktığı takdirde insanlar hep yeni ürünler alarak gereksiz masraf yapacaklar ve yabancı ürünlere para harcayacaklar. Bizler Nur Çelik ve Bıçak olarak mesleğimizin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız, tüm Yozgatlı vatandaşları bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
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