0553 313 94 23

Kuşaklar kütüphanede buluşacak

Edirne’nin Keşan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Keşan Halk Kütüphanesi işbirliğiyle 2023 Vizyon Hedef Projelerle Edirne “Maziden İstikbale, Edirne Okuyor” projeleri kapsamında geliştirilen “Kuşaklar Kütüphane’de Buluşuyor” projesi başladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Kuşaklar kütüphanede buluşacak

Edirne’nin Keşan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Keşan Halk Kütüphanesi işbirliğiyle 2023 Vizyon Hedef Projelerle Edirne “Maziden İstikbale, Edirne Okuyor” projeleri kapsamında geliştirilen “Kuşaklar Kütüphane’de Buluşuyor” projesi başladı.


Projenin açılışı kapsamında düzenlenen programa Keşan Kaymakam Nuri Özder, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Kütüphane Müdürü Bülent Dizdaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul müdürleri, projeden sorumlu öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.


Programda konuşan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dizdaroğlu, daha önceki yıllarda da bu tür projeler yürüttüklerini kaydetti.


Saz, çocuklara tarih şuurunu, kültür, milli ve manevi değerleri tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, ilçemiz okul öncesi öğrencilerimizin erken yaşta kütüphane ile buluşması, kitap sevgisinin aşılanması MEB 2023 vizyonu doğrultusunda milli ve manevi değerler ön planda tutularak aileleri ile birlikte dolu dolu etkinliklerle verimli zaman geçirmeleri hedeflemekteyiz. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okuma kültürünün erken yaşta edinilmesi ve okuyan nesiller yetiştirilmesinde büyük rol oynayan bu gibi etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, hissederek, keşfederek öğrenmelerini sağladığına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimi destekleyen projemiz Keşan Halk Kütüphanemiz işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Planlama doğrultusunda 1561 okul öncesi öğrencimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar kütüphaneyle buluşturacağız. Hacivat Karagöz oyunları, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi düzeylerine uygun birçok oyunlar sahnelenecek. Aynı zamanda öğrencimiz ve velilerimiz kütüphaneye üye olacaklar. Proje süresince Türk büyüklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz tanıtılacaktır" dedi.


Program, projeye dahil olan çocuk ve ailelerinin kütüphaneye kayıtlarının yapılmasının ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
  1. kültür
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaattan düşen üniversiteli son yolculuğuna uğurlandı
    1. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    3. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    4. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    5. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    6. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    8. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    9. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    10. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    11. Kütahya'da kara yolunda çökme
    12. New York borsası yükselişle açıldı
    13. Obama’nın Güney Amerika Danışmanından..
    14. Burhanettin Kocamaz hangi partiden..
    15. Yakalanacağını anlayınca kendi..
    16. Malatya'da "tombala" operasyonu
    17. Başkan Çelikbilek muhtarlara teşekkür..
    18. ADEM’lerde 20 bin kursiyer faydalandı
    19. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    20. Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde sona..
    21. Hırsızlar bu kez büyükbaş hayvan çaldı
    22. Benfica-Galatasaray maçına doğru
    23. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır:..
    24. Kuşaklar kütüphanede buluşacak
    25. Gürkan, Çöşnük Mahallesi sakinleri ile..
    26. Diyarbakır'da darbe girişimi davasında..
    27. DAKA desteğiyle Van, Hakkari ve Muş..
    28. Kızıldaş’tan pazar ziyareti
    29. AK Parti’den MHP seçim bürosuna ziyaret
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı