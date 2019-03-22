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Kuşadası’nda yaşayan Avustralyalılar, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Yaşamlarını Kuşadası’nda sürdüren Avustralya ve İngiltere uyruklular, bir hafta önce Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

22 Mart 2019 Cuma 15:06
Kuşadası’nda yaşayan Avustralyalılar, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Yaşamlarını Kuşadası’nda sürdüren Avustralya ve İngiltere uyruklular, bir hafta önce Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.


Kuşadası sahil bandı üzerindeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup Avustralya ve İngiltere vatandaşı saldırıyı kınadı. Etkinliğe Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan da eşlik etti.


Avustralya uyruklu Sandra Jane Galloway, geçen Cuma günü yaşanan terör saldırısına tepkilerini göstermek için Cuma gününe kadar özellikle beklediklerini ve Müslümanlar için kutsal sayılan Cuma günü bu tepkilerini dile getirdiklerini söyledi. Galloway, "Christchurch’de hayatını kaybedenlere saygılarımızı sunuyoruz, onların ve yakınlarının yanlarında olduğumuz için burada toplandık. Terör hedefine ulaşamaz, çünkü bu saldırılar aksine insanları birbirine daha çok yaklaştırıyor. Nasıl olur da masum insanlara nefret ve şiddet uygulanabilir, düşündük ve anlamaya çalıştık. Şimdi dünyanın neresinde olursak olalım artık nefreti durdurma zamanıdır. Barış ve huzur içinde yaşama zamanıdır. Önceki kuşakları ve onların tarafsız tutumlarını öğrenmeliyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. doğa

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