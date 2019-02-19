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Kuşadası’nda villaya uyuşturucu baskını: 3 tutuklama.

Kuşadası’nda polisin bir villaya gerçekleştirdiği uyuşturucu baskınında gözaltına alınan biri bayan 3 kişi tutuklandı.

19 Şubat 2019 Salı 14:23
Kuşadası’nda villaya uyuşturucu baskını: 3 tutuklama.

Kuşadası’nda polisin bir villaya gerçekleştirdiği uyuşturucu baskınında gözaltına alınan biri bayan 3 kişi tutuklandı. Baskında çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Soğucak Mahallesinde bulunan dubleks bir villada uyuşturucu madde satıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu villanın çevresinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri, villaya baskın yaparak içerideki S. P.(39) (bayan), D.Ş. (40) ve F.T.(28)’yi gözaltına aldı.


Villada yapılan aramada evin çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde68 gr kristal olarak tabir edilenmetamfetamin uyuşturucu madde ,15.30 gr skunk uyuşturucu madde ,4.30 gr esrar maddesi,1 adet hassas terazi ile 1 adet 9mm çapında Baretta marka silah ve silaha ait 4 fişek, ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 155 TL ve 100 dolar para yakalandı. Polis ekipleri ayrıca, şüphelilerden D. Ş.’nin üzerinden 10.40 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ,F. T.’nin üzerinden 15.45 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin,2.60 esrar maddesi ve 1 gr skunk uyuşturucu madde gele geçirdi.


Bu arada, F.T. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Villa baskının gözaltına alınan biri bayan üç şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 3 şüpheli cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:23
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