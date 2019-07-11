Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası Polisi’nin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca uyuşturucu maddenin yanı sıra 4 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından S. E. isimli bir kişinin Davutlar bölgesindeki evinde uyuşturucu sattığının tespit etti. Evi fiziki takibe alan narkotik ekipleri, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon düzenledi. Evde bulunan biri kadın 3 kişiyi gözaltına alan narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmada evde bulunan kişilerin kimliklerinİN M.B., S.E. ve C. A. Olduğunu belirledikten sonra, C.A.’nın ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Silahla yağma,Uyuşturucu kullanma,Gece vakti silahla yağma gibi 4 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramada ayrıca 1 adet Pietro marka 9 mm silah,1 adet Voltran marka silah, 1adet 9mm Browning marka silah,1 adet Irak Israel marka silah ve toplamda 4 adet mermi, 4.38 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin ve 2.28 gr esrar maddesi geçirildi.