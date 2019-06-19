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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 275 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 275 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir araçla uyuşturucu getirileceği yönündeki bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücedele Grup Amirliği ekipleri, içinde 3 kişi bulunan şüpheli bir aracı takibe aldı. Söz konusu aracı Cumhuriyet Mahallesi’nde durduran narkotik ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada spor bir çanta içerisinde 275 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri ayrıca, araçta bulunan F. İ. , İ.K. , Y.O. isimli kişileri de gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
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