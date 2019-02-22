0553 313 94 23

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 196 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:35
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 196 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel bir otomobili takip altına aldı. Kuşadası Adagöl civarında durdurulan araçta bulunan E.K.(24), H.A.A. (41) ve Ö.K.(26) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada ise net 196 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorgulamalarının ardından, adliyeye sevk edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    1. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    2. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    3. “Clapper sinema ve televizyon..
    4. Yaya geçidinde halay çektiler
    5. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    6. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    7. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    8. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    9. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    10. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    11. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    12. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    13. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    14. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    15. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    16. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    17. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    18. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    19. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    20. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    21. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    22. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    23. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    24. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    25. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    27. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    28. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    29. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    30. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...