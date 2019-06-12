Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı Kuşadası’nda polisi gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kuşadası’nda polisi gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, N.Y. isimli bir şüphelinin uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüphelinin Camiatik Mahallesinde bulunan evinde uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen N.Y. gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen N.Y., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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