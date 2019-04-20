Kuşadası’nda Turizm Haftası kutlamaları

Kuşadası’nda 43. Turizm Haftası, düzenlenen resmi bir açılış töreniyle başladı. Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası kutlamaları, 27 Nisan tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Turizm Haftası açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari, Ayşe Şerifoğlu, Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Adnan MenderesÜniversitesi Turizm Fakkültesi Dekan Vekili Aziz Bostan, Kuşadası TURSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Yurtçu, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Kuşadası’nın Türkiye ve Avrupa’nın önemli turistik merkezlerinden biri olduğunu belirterek ilçeyi turizmde daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Yılmaz’ın ardından konuşan TURSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yurtçu, Kuşadası’nın doğal ve kültürel değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek tüm sektör temsilcilerinin 43. Turizm Haftası’nı kutladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Bostan ise fakülte olarak Kuşadası’nda turizm çeşitliliğini artırmak için projeler ürettiklerini kaydederek, öğrencilerini profesyonel turizmciler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kuşadası Kaymakamı Yücel, tüm Kuşadalıların 43. Turizm Haftası’nı kutlayarak “Turizm, insanların ve kültürlerin birbirini tanıması ve aşinalık kazanması için olmazsa olmazdır. Hepimiz için yeterince büyük olan bu dünyada, insanlar seyahat ederek, birbirlerini tanıyarak önyargıları kırar. Turizm bu nedenle insanlık için büyük önem arz eder” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Turizm Haftası’nın, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan Kuşadası için önemine dikkat çekerek “Turizm haftası, kentimiz için turizmin ve turistik faaliyetlerin öneminin farkına varılmasını sağlamak açısından önemli bir haftadır. Türkiye’nin ilk ve örnek turizm merkezi olma özelliğini taşıyan kentimiz zaman içinde bu özelliğinin bir kısmını kaybetmiş ve sıralamada gerilere düşmüştür. Turizm kenti kimliğinden uzaklaşan Kuşadası’nın bu kimliği çok daha iyi bir şekilde geri kazanması için hazırlanmış projelerimizi adım adım uygulamaya başladık. Bunun için sektör temsilcileri, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruşlarımız ile bir ortak akıl sonucu geliştirdiğimiz kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız ile Kuşadamızı hak ettiği, örnek olarak gösterilen turizm kenti kimliğine yeniden kavuşturacağız ” dedi.

“Turizm Gelirlerimizi Arttırmalıyız”

Güçlü bir Kuşadası için turizm gelirlerinin mutlaka artması gerektiğini kaydeden Başkan Ömer Günel “Turizm gelirlerimizin artmasını ancak yüksek bütçeli turistin kentimize gelmesini sağlarsak başarabiliriz. Bunun için ise öncelikle kentimizi güzelleştirerek cazibe merkezi haline getirmek, sonrasında ise esnafımızdan, turizm çalışanımıza daha kaliteli hizmet vererek memnuniyet oranlarını yükseltmemiz gerekli. Kuşadası’na bir kimlik kazandırarak bu kimliği markalaştırıp kentimizi ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtacağız” dedi.

Günü kurtaran değil, turizmde marka olmuş bir Kuşadası oluşturmak istediklerini belirten Başkan Ömer Günel “Nasıl bir Kuşadası istediğimizin resmini belirleyip günü kurtaran değil, turizm çeşitliliği ile beraberinde getireceği güçlü ekonomisi ile ve bu ekonomik gücün getireceği benzerleri arasından sıyrılıp örnek teşkil edecek bir turizm kenti için hep beraber uzun vade için çalışacağız. Buradan tüm sektöre temsilcilerine bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde Akdeniz Kruvaziyerler Birliği 54. Genel Kurul Toplantısı Kuşadası’nda yapılacak. Bu konuyla görüşmeleri, ilgili kurumlarla yaptık” sözlerini kullandı.

Kuşadası’nın tek kurtuluşunun turizm olduğunu ifade eden Ömer Günel “Turizmde kalkınma seferberliği ilan etmek zorundayız. Kuşadası’na yeni bir kimlik kazandırmak kentimizin ve insanımızın ekonomisine katkı sağlamak amacı ile tüm hemşehrilerimizle birlikte hareket etmeliyiz. Bugün düzenleyeceğimiz kortej bizler için çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda yapılan turizm haftası kortejlerinde belediye araçları ile gövde gösterisi yapılıyordu. Belediye araçlarının kortejlerde bir işi yok. Belediye araçları vatandaşa hizmet etmek için vardır” dedi.

Tören, konuşmaların ardından “Turizm” temalı resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve çeşitli halk oyunu toplulukları tarafından sergilenen danslarla sona erdi.