Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki İnönü Bulvarı’nda mezarlık yönünden seyir halinde olan 16 KF 166 plakalı araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine nedeniyle başka araçlara çarptı. Kazada otomobilin şoförü yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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