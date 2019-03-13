Kuşadası’nda toprak kaymasının izleri silindi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik kavşağında meydana gelen toprak kaymasının izleri silindi.

Kuşadası’nda dün gün boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, şehir merkezi, çevre yolu, Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, siteler bölgesinde bazı evleri ve iş yerlerini su basmıştı. Aşırı yağış nedeniyle Kuşadası- Aydın karayolunun İkiçeşmelik Mahallesi kavşağı bölümünde ise toprak kayması meydana gelmişti.

Toprak kaymasının ardından sabah saatlerinde kadar trafiğin tek şeritten verildiği Kuşadası-Aydın karayolunda sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Toprak kaymasının neden olduğu bölgede çalışma yapan iş makineleri, heyelanla birlikte devrilen ağaçların yanı sıra kaya parçaları ve toprakları temizledi.