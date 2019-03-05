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Kuşadası’nda şüpheli araçtan silah çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi.

05 Mart 2019 Salı 16:26
Kuşadası’nda şüpheli araçtan silah çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi.

 

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Halk Pazar’ı yanında durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Araç sürücüsü araçtan indirilen sürücünün, G.Ç. (29) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi ile 1 adet tüfek ve 12 tüfek mermisi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:26
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