Kuşadası’nda siyasi gerginlik

Kuşadası’nda dün akşam CHP’li Belediye Başkan Adayının taraftarı olduğu ileri sürülen bir kişinin AK Parti adayı taraftarı bir kişiye pompalı tüfekle ateş açması Kuşadası’nda siyasi tansiyonu yükseltti. Açıklama yapan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, tüm adayları ve taraftarlarını sağduyulu davranmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuat Akdoğan, şunları söyledi:

“Yaşadığımız Yerel Seçim süreci, bu güne kadar yaşanmamış bir şekilde gergin bir atmosfere sahne oluyor. Siyasi başarısızlığın, yenilmişlik duygusunun yansıması olarak gerginlik, ötekileştirme, dışlama ve kutuplaştırma politikaları, siyasal propaganda yöntemi olarak benimseniyor. Bunun yansımalarını ise Pazar akşamı yaşanan olay gösteriyor. Mart 2019 Yerel Seçimlerinin, bu kentte yaşayanların yöneticilerini demokratik bir şekilde seçme yarışı olduğu unutulmamalıdır. Hepimizin önümüzdeki süreçte Kuşadası’nda yaşamaya devam edeceği göz ardı edilmemelidir. Toplumsal barışı bozacak söz, davranış ve girişimlerin Kuşadası’na vereceği zarar göz önüne alınarak hareket edilmelidir. Gerginliklerin kimsenin yararına olmayacağını hatırlatır, bu tür tavır ve davranışların karşısında olduğumuzu vurguluyoruz.Şiddeti ret ediyor, kınıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle bu demokratik yarışa giren tüm adayları, sonra ekiplerini sükunete ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum."

Pompalı tüfekle ateş açılmıştı

Kuşadası’nda gerginliğe yol açan olay dün akşam gerçekleşmişti. CHP ve AK Partili iki grup arasında sosyal medyada başlayan yazılı tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerini tehdit eden iki grup, karşılıklı restleşme sonucu verdikleri adreste buluştu. Gerginliğin artmasının ardından CHP’li adayın taraftarı olduğu ileri sürülen ve aracında adayın afişleri bulunan Ç.Ö. isimli kişi, AK Partili adayın taraftarı olan R.L.A.’ya pompalı tüfekle ateş açmıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Ç.Ö.’yü olayda kullandığı araç, bir silah ve bir pompalı tüfekle birlikte gözaltına almıştı.