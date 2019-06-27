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Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja ve su parkına koştu

Sıcakların artmasıyla birlikte, bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda ve su parklarında aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:54
Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja ve su parkına koştu

Sıcakların artmasıyla birlikte, bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda ve su parklarında aldı. Aşırı sıcaklar tüm Türkiye’de etkili olmaya devam ederken, Kuşadası’nda sıcaktan bunalanlar plajları ve su parklarını doldurdu, ortaya renkli görüntüler çıktı.



Kuşadası’nda 37 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar ve turistlerin büyük bölümü su parklarına ve plajlara girerek serinlemeye çalışırken, Kuşadası Körfezi’ndeki deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece civarında seyrediyor. Aşırı sıcaklar sonucu vatandaşlar ve tatilcilerin su parklarının yanı sıra en çok rağbet ettiği plajların başında Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı geliyor. Sıcaklardan bunalıp Kadınlar Plajı’na koşan Kuşadalılar ile yerli ve yabancı tatilciler, hem deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor hem de serinlemek için her yolu deniyor. Kuşadası’nda Kadınlar Plajı’nın yanı sıra, halk plajları, Banyolar Plajı, Kuştur Plajı ile Karaova ve Kadı Kalesi Mahalleleri’ndeki plajlar ve Dilek Yarımadası Milli Parkı plajı da sıcak havadan bunalanların tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.



Kuşadası’nın dünyaca ünlü su parklarına gidenler ise hem her çeşit kaydıraklara biniyor, hem de serinlemek için çeşitli su oyunlarını kullanıyor. Deniz ve kumsaldan farklı bir gün geçirmek isteyenler özel olarak soğutulmuş havuzlarda yüzüp kaydıraklardan kayarak gönüllerince eğleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:54
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