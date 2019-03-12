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Kuşadası’nda sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri ve işyerlerini su bastı, İkiçeşmelik kavşağında toprak kayması meydana geldi.

12 Mart 2019 Salı 23:52
Kuşadası’nda sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri ve işyerlerini su bastı, İkiçeşmelik kavşağında toprak kayması meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda sabah saatlerinde başlayan gökgürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası şehir merkezinde, çevre yolunda ve Davutlar ile Güzelçamlı’da etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, siteler bölgesinde bazı evleri ve işyerlerini su bastı. Kuşadası- Aydın Yolu’nun İkiçeşmelik Mahallesi kavşağı bölümünde ise sağanak yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının ardından Aydın Yolu’nda trafik tek şeritten verilmeye başlandı.


Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, Kuşadası’nda rüzgarın 35 kilometre hızla etkili olma ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası’nda sürücüler de zor anlar yaşıyor. Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında kavşaktan dönüş yapmak isteyen Osman E. yönetimindeki 34 BIT 805 plakalı araç şehir merkezi istikametinden gelen Ali F. yönetimindeki 09 T 4137 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:52
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