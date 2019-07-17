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Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Ayrıca biriken su nedeniyle sahil yolunda yayalar yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Polis ekipleri biriken sularda kalan araçlara ve sürücülerine yardım etti.

Sokaklarda rögarlar taştı, bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, dükkanına dolan suları boşaltmak için çaba harcadı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
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