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Kuşadası’nda roman bir gencin bıçakla öldürülmesinin ardından ortalık karıştı

Kuşadası’nda roman dernekleri başkanının 25 yaşındaki oğlunun bir başka roman genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine ortalık karıştı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:57
Kuşadası’nda roman bir gencin bıçakla öldürülmesinin ardından ortalık karıştı

Kuşadası’nda roman dernekleri başkanının 25 yaşındaki oğlunun bir başka roman genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine ortalık karıştı. Kuşadası polisi, roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’ni giriş ve çıkışlara kapattı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve polis tarafından henüz kimliği açıklanmayan bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi S.Y. ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışma sırasında kimliği henüz açıklanmayan genç 25 yaşındaki S.Y.’yi bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Roman bir gencin, bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Ölen gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden S.Y., Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen ve ismi polis tarafından henüz açıklanmayan diğer roman genç ise olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Polis mahalleye giriş ve çıkışları kapattı


Bıçakla gerçekleştirilen cinayette hayatını kaybeden ve Kuşadası Belediyesi’nde şoför olarak çalışan S.Y.’nin Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı H.Y.’nin oğlu olduğu belirlendi. Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polis ekipleri ayrıca, Kuşadası Devlet Hastanesi önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:57
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