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Kuşadası’nda Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisi ertelendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan Pazar günü 5 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi bölgedeki festivaller nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

05 Nisan 2019 Cuma 23:57
Kuşadası’nda Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisi ertelendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nın şehir merkezi ile tüm mahallelerinde 7 Nisan Pazar günü 5 saat süreyle planlanan elektrik kesintisi bölgedeki festivaller nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Bilindiği gibi, ADM EDAŞ Bölge Müdürlüğü’nden önceki gün yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Pazar günü saat 07.00- 12.00 saatleri arasında arıza bakım ve onarım çalışmasından dolayı Kuşadası Merkez ile tüm mahalleler ve özel trafolu müşterilerde planlı elektrik kesintisine gidileceği açıklanmıştı. Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Esnaf Odası, Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisinin hafta sonu bölgede yapılacak festivaller nedeniyle sorun yaratacağını belirterek, ertelenmesini istemişti. Her iki odanın taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Kuşadası’nda Pazar günü yapılması planlanan elektrik kesintisi ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:57
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