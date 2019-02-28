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Kuşadası’nda park halindeki araçtan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, çaldıkları malzemelerde birlikte yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:38
Kuşadası’nda park halindeki araçtan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, çaldıkları malzemelerde birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre;önceki gece saat 21.00 sıralarında Kuşadası’nın Hacıfeyzullah Mahallesinde park halinde bulunan otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.


Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştirenlerin N.K., E.A.(20) ve H.B.(19) isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, araçtan çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:38
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