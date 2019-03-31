Kuşadası’nda oy kullanan soluğu sahilde aldı Kuşadası’nda vatandaşlar önce sandığa, ardından ise sahile koştu.

Kuşadası’nda vatandaşlar önce sandığa, ardından ise sahile koştu.

262 sandıkta 85 bin 77 seçmenin bulunduğu Kuşadası’nda hava sıcaklığı 20 dereceyi bulunca oyunu kullananlar soluğu denizde aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaştığı Kuşadası’nda oyunu erken saatlerde kullanan vatandaşlar sahil bandına akın etti. Kadınlar Denizi ile şehir merkezindeki sahil bandı vatandaşların akınını uğradı. Kimisi sahilde gezdi, kimisi güneşlendi ve ortaya da renkli görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar ise seçim günü güzel havayı fırsat bilerek, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı tercih ederek, günü piknik yaparak değerlendirdi. Öte yandan içki yasağı nedeniyle turistik işletmelerde yerli halka içki satışı yapılmadı.

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