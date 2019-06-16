Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1 yaralı
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.16 Haziran 2019 Pazar 15:07
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke karayolunun Değirmendere Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki 09 BY 723 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan bir kişi 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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