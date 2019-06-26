Aydın'da kaçak içki operasyonu! Otelin bodrumunda ele geçirildi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içki bulundu.

Aydın'da Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki otele operasyon düzenledi. Operasyonda, otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz rakı, votka ve cin ele geçirildi. İçkilere el konulurken, otel işletmecisi E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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