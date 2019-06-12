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Kuşadası’nda hayvan mezarlığı yaptırılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye birim müdürleri ile haftalık olağan toplantısı için bir araya geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
Kuşadası’nda hayvan mezarlığı yaptırılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye birim müdürleri ile haftalık olağan toplantısı için bir araya geldi.


Başkan Ömer Günel, haftalık olarak düzenlediği toplantıda, birim müdürlerine 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca harcadıkları yoğun mesai ve yürüttükleri sorunsuz operasyonlar için teşekkür etti. Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığını ifade eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda hayvan mezarlığı yapılması için ilgili birimlere gerekli çalışmaları yürütme talimatı verdi.


Haftalık birim müdürleri toplantısında konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek “Bayram tatili öncesinde yaptığımız hazırlıklar ve birimlerimiz arasında sağladığımız eşgüdüm sayesinde 9 günlük süreci sorunsuz bir biçimde tamamladık. Bu süreçte yapılan hazırlıklar, harcanan yoğun mesai ve yürütülen başarılı operasyonlar nedeniyle birim müdürlerimiz başta olmak üzere tüm Kuşadası Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Ömer Günel, tıpkı Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nın da sorunsuz geçebilmesi için hazırlıklara şimdiden başlandığının altını çizdi. Kurban satış ve kesim alanlarının en hijyenik ve modern koşullarda oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızı mağdur etmeden, en iyi koşulları sunmak zorundayız. Bu nedenle gerekli çalışmalara vakit yitirmeden başladık” diye konuştu.


Birim müdürleri toplantısında Haybulans’ın ardından Kuşadası’nın önemli bir ihtiyacını giderecek olan hayvan mezarlığı yapılması kararı da alındı. İlgili birim müdürlerine hayvan mezarlığı yapılması için yer tahsisi başta olmak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi yönünde talimat veren Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Bu dünya hepimizin. Nasıl ki insanların yaşam hakkı kutsalsa hayvanların yaşam hakkı da kutsaldır. Yaşadıkları sürece onları koruyup kollamakla yükümlü olduğumuz gibi öldüklerinde de onlara sahip çıkmak zorundayız. Ben bu şehirdeki her canlının belediye başkanıyım. Geçmişte Kuşadası’nda hayvan mezarlığı yapılması ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak tamamlanamadı. Biz en kısa süre içerisinde ilçemizin bu eksiğini gidereceğiz.”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
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