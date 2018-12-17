Kuşadası'nda göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevini yürüten sahil güvenlik botu tarafından Kuşadası Aslan Burnu önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.

Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İfadeleri alınan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.