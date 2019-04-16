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Kuşadası’nda ’Gastronomi Şenliği’ düzenlendi

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından çeşitli kuruluşların desteğiyle düzenlenen 43.

16 Nisan 2019 Salı 17:43
Kuşadası’nda ’Gastronomi Şenliği’ düzenlendi

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından çeşitli kuruluşların desteğiyle düzenlenen 43. Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu’nda “Gastronomi Şenliği” gerçekleştirildi.


ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Bölümü tarafından hazırlanan Gastronomi Şenliği’ne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aziz Bostan ile Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl’ın Belediye Başkanı Werner Arndr,beraberindeki heyet ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.


Gastronomi Şenliği’nin açılışında konuşan Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aziz Bostan, Kuşadası’nın turizmin merkezi olması gerektiğini belirterek Türkiye’nin ekonomisine en büyük girdiyi sağlayacak olan sektörün turizm olduğuna dikkat çekti. Davutlar Meslek Yüksek Okulu’nda gençleri profesyonel turizmciler olarak yetiştirdiklerini ifade eden Bostan, organizasyona katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bostan’ın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel, Türkiye’nin üretken bir ülke olduğunu ifade ederek turizmin bu üretkenlikte büyük rol oynadığını belirtti. Kurum olarak Kuşadası turizmini daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını belirten Kaymakam Yücel, ilçenin doğal ve kültürel birçok değere sahip olduğuna dikkat çekti. ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir ise organizasyonun üniversite ile toplum arasında güzel bir bağ kurduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.


Açılış konuşmalarının ardından Davutlar Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Bölümü öğrencileri tarafından “Aydın Kültürü ve Aydın Gastronomisi” konulu bir sunum yapıldı. Sunumun ardından protokol üyeleri tarafından Davutlar Meslek Yüksek Okulu mutfak atölyesinde menemen yapılarak katılımcılara sunuldu. Etkinlik sonunda misafirlere ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Ozan Güngör ve öğrencileri tarafından hazırlanan Aydın yöresine ait bolama (lok lok pilavı) ve zeytinli baklava ikram edildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:43
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