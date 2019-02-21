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Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’ konferansı

Kuşadası’nda “Fonksiyonel Gıdalar” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:14
Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’ konferansı

Kuşadası’nda “Fonksiyonel Gıdalar” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi’nde görevli diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta katılımcılara besin gruplarının insan bünyesine etkileri hakkında bilgi verildi.


Konferansta konuşan Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, insanın sağlıklı ve üretken bir birey olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan tüm besin öğelerini yeterli miktarda tüketmesi gerektiğini belirterek fonksiyonel besinlerin temel işleminin organizmanın metabolik gereksinimlerine fayda sağlamak olduğunu ifade etti.


Diyetisyen Melisa Akol ise sağlıklı yaşamın sağlıklı beslenmeden geçtiğini belirterek katılımcılara prebiyotikler ve probiyotiklerin insan sağlığına etkilerini aktardı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:14
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