Kuşadası’nda eşini ekmek bıçağıyla kesmeye çalışan kişiyi polisler ikna etti

Kuşadası’nda ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında boğazına bıçak dayanıp, ölümle tehdit edilen kadını polisler kurtardı. Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan öfkeli kocayı güçlükle ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bir kişinin bir kadının boğazına ekmek bıçağı dayadığını ve ölümle tehdit ettiği yolundaki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Eşinden ayrı yaşadığı belirlenen R.Ş. isimli kadın, eşi Y.Ş. tarafından yol ortasında durduruldu. Aralarında başlayan tartışmanın ardından Y.Ş., ayrı yaşadığı eşinin boğazına sokak ortasında bıçak dayayarak, ölümle tehdit etmeye başladı. Olay yerine gelen polisler Y.Ş. ile konuşarak güçlüklü ikna etti. Elindeki bıçağı bırakan Y.Ş. daha sonra ayrı yaşadığı eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kabus dolu anlar yaşayan R.Ş. ise polise verdiği ifadede, eşi Y.Ş. ile 5 aydır ayrı yaşadıklarını belirterek, “Eşim ile 5 aydır ayrı yaşıyoruz. 9 yaşındaki oğlumu görmek üzere Cumhuriyet İlkokuluna gittim. Bu sırada eşim yanıma gelerek tartışmaya başladık. Tartışma devam ederken boğazıma bıçak dayayıp, beni ölümle tehdit etti. Kendisinden şikayetçiyim “ dedi. Hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edilen ve bıçak dayandığı için boynunda kızarıklıklar bulunan R.Ş. eşinden şikayetçi oldu.

-Tartıştığı kişiler tarafından iki yerinden bıçaklandı

Bu arada, Kuşadası’na tatile gelen bir kişi tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Bir taksi durağı önünde araç içerisindeki kişilerle tartışan M.K. isimli kişi araçtan inen kişiler tarafından iki yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan M.K. tedavi altına alındı