Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi Kuşadası’nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi’nde dağda aç kalan domuzlar, şehre inerek mahalledeki parklarda ve zeytinliklerde yiyecek aradı.

Kuşadası’nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi’nde dağda aç kalan domuzlar, şehre inerek mahalledeki parklarda ve zeytinliklerde yiyecek aradı.

Kuşadası’nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi’nde dolaşan 10 yaban domuzunun yiyecek aramasını mahalle sakinleri tarafından fotoğraflandı ve meraklı bakışlarla izlendi. Domuz sürüsü, bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.

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