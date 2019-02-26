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Kuşadası’nda çiftlik evine uyuşturucu baskını

Kuşadası’nda bir çiftlik evine yapılan uyuşturucu baskınında bir kişi gözaltına alındı, 4 tabanca çok sayıda mermi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

26 Şubat 2019 Salı 16:15
Kuşadası’nda çiftlik evine uyuşturucu baskını

Kuşadası’nda bir çiftlik evine yapılan uyuşturucu baskınında bir kişi gözaltına alındı, 4 tabanca çok sayıda mermi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuşadası’nda lüks bir çiftlik evinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Çiftlik evine baskın düzenleyen polis ekipleri, evde kalan A.Ç.’yi gözaltına aldı. Narkotik köpekleri Mişe ve Cayra’nın da kullanıldığı baskın sırasında termosta gizlenmiş 290 gram metamfetamin ile 700 gram esrar, traktör lastiğine saklanmış 4 tabanca ve bunlara ait 230 mermi ele geçirildi.


Çiftlik evinde gözaltına alınan şüpheli A.Ç. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:15
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