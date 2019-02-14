Kuşadası’nda CHP’li başkan adayının seçim minibüsünün lastikleri kesildi

Kuşadası’nda CHP’li belediye başkan adayının seçim minibüsünün lastikleri kesildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz belirlenemezken, CHP Kuşadası ilçe yönetimi olayla ilgili şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’e ait seçim minibüsü Candan Tarhan Bulvarı üzerinde park halindeyken lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici bir aletle patlatıldı. Yaşanan saldırının ardından emniyete şikayette bulunan CHP Kuşadası ilçe yönetimi tarafından bir de kınama mesajı yayınlandı. Seçim minibüsüne yapılan saldırının kınandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ İlçemiz Candan Tarhan Bulvarı eski Saydam Tıp Merkezi yakınlarında park halindeki Cumhuriyet Halk Partisi seçim aracımıza bu gün 13 Şubat akşam sularında saldırı düzenlenmiş ve aracımızın sağ ön ve arka lastikleri delici bir cisimle patlatılmıştır. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala her ne sebeple olursa olsun seçim aracımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman demokrasiden ve Cumhuriyetimizin değerlerinden yana olduk Kuşadası Halkının da demokrasiden ve Cumhuriyetimizin değerlerinden yana olduğunu çok iyi biliyoruz. Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi en büyük arzumuzdur. Bu amaçla Kuşadası’nda tüm demokrasi bileşenlerini göreve çağırıyor bu tip provakatif çirkin saldırıların bir daha olmamasını diliyoruz. Kuşadası demokrasi karşıtlarına asla geçit vermez “