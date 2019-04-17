Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Çamlık Kavşağında durumundan şüphelendikleri bir kişinin sorgulamasını yaptı. Yapılan araştırmada söz konusu kişinin hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı ortaya çıktı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan bir başka çalışma da ise GBT sorgusu yapılan şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve tehdit olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Camikebir Mahallesi Cephane Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda yaralama suçundan arandığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.