Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Kuşadası Polisi’nin şehir içinde ve şehir girişlerindeki uygulama noktalarında iki gün boyunca yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin iki gün boyunca yaptığı çalışmalar sırasında "Hakaret ve Basit Yaralama" suçundan aranan E.T. Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan C. A. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan aranan M.C. Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak’ta, "Hakaret" suçundan aranan ve hakkında 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında, "Hakaret" suçundan aranan M.Ş. isimli kadın, Candan Tarhan Bulvarında, "Basit Yaralama" suçundan aranan E.Ş. İnönü Bulvarı üzerinde, "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan İ.A. Barlar Sokağında, "Dolandırıcılık" suçundan aranan E.B. Kuştur Polis Uygulama Noktasında, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan aranan O.K. Cumhuriyet Mahallesi’nde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan S.E. Alacamescit Mahalles’nde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.