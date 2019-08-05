Kuşadası’nda camiler ve mezarlıklar temizleniyor

Kuşadası Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir yandan cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmalarına devam ederken bir yanda da mezarlık ve camileri Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kaliteli hizmet vermek için kurban pazarı ve mezbahalarda çalışmalarını tamamlayan Kuşadası Belediyesi, şimdi de cadde, sokak, mezarlık ve camilerde Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı’nda vatandaşların en çok ziyaret edecekleri mezarlık ve camilerde detaylı temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında cami avluları süpürülerek yıkanıyor. Ayrıca ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri temizlenerek, yıpranan giydirmeleri yenileniyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir yandan da Kuşadası merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı ile Yeniköy yolu üzerinde bulunan asri mezarlıkta detaylı temizlik çalışması yürütüyor. Mezarlıkların yolları ve etrafı yıkanarak, ot biçme çalışması yapılıyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Mezarlık Amirliği ekipleri, mezarlıkların içindeki eskiyen yolların onarımını yapıyor.