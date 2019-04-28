Kuşadası’nda camiler temizlendi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik yaptı. Camileri pırıl pırıl gören vatandaşlar büyük memnuniyet duydu.

Kuşadası genelindeki tüm camilerin çevresini ve avlusunu süpürüp yıkayan temizlik ekiplerinin çalışması büyük takdir topladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, camilerin temizliğiyle ilgili çok sık şikayet aldıkları için hareket geçtiklerini ve genel temizlik yapıldığını söyledi. Bundan sonra her Cuma temizlik çalışmalarının sabah saatlerinde yapılacağını ve vatandaşların Cuma namazlarını pırıl pırıl camilerde kılacağını söyleyen Ömer Günel, okullarla ilgili olarak aynı çalışmanın yakında başlayacağını ve camilerde olduğu gibi periyodik olarakdevam edeceğini ifade etti. Temizlenen camileri gören vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Toplu ibadet edilen yerlerin temiz kalması çok önemli. Camilerimiz pırıl pırıl oldu. Başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandılar.