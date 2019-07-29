0553 313 94 23

Kuşadası’nda belediye zabıtası ve güvenlik personeline kick boxs dersi veriliyor

Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Kuşadası’nda belediye zabıtası ve güvenlik personeline kick boxs dersi veriliyor

Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.


Doğulu’nun annesi son Zabıta Müdürlüğü personeline verilen stres yönetimi eğitiminin ardından Zabıta Müdürlüğü ve Güvenlik personeline karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaları amacıyla yakın savunma dövüşlerinden kickboks eğitimi verilmeye başlandı. Eğitim alan 13’ü kadın, 91’i erkek toplam 104 Kuşadası Belediyesi personeli, eğitimin tamamlanmasının ardından lisanslı sporcu olacak.


Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, “Belediyemizde çalışan gerek saha gerekse idari personelimizin hizmet kalitesini yükseltebilmek amacı ile eğitim programlarımıza kesintisiz devam ediyoruz.Bu kapsamda zabıta ve güvenlik personelimiz, Muaythai Aydın il temsilcisi ve Muaythai Kickboks milli takım antrenörü Bayram Keskinkılıç hocamızdan Özer Türk Spor kompleksimiz de eğitim alıyorlar. Eğitim kapsamında görev başında iken karşılaşabilecekleri silahsız tehlikelere karşı savunma ve silahsız saldırılara karşı etkisizleştirme hareketlerini öğreniyorlar.Zabıta ve güvenlik ekiplerimizin fiziken ve ruhen güne iyi başlaması için yapılan eğitimlerin başlangıç dönemi sona erdi. 6 aylık sürecin sonunda personelimiz istenilen seviyeye gelecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da nemden bunalan sahile akın etti
    1. Antalya'da nemden bunalan sahile akın..
    2. TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda..
    3. Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    9. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    10. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    11. En fazla kazandıran BES fonları
    12. BES fonu istatistikleri
    13. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    14. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    15. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    16. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    17. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    18. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    19. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    20. Kategorilerine göre en fazla..
    21. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    24. En fazla kazandıran yatırım fonları
    25. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    26. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    27. Ayancık’ta festival coşkusu
    28. Gedelek’te gelenek sürüyor
    29. Bu da düğün çaycısı
    30. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!