Kuşadası’nda belediye zabıtası ve güvenlik personeline kick boxs dersi veriliyor Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.

Doğulu’nun annesi son Zabıta Müdürlüğü personeline verilen stres yönetimi eğitiminin ardından Zabıta Müdürlüğü ve Güvenlik personeline karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaları amacıyla yakın savunma dövüşlerinden kickboks eğitimi verilmeye başlandı. Eğitim alan 13’ü kadın, 91’i erkek toplam 104 Kuşadası Belediyesi personeli, eğitimin tamamlanmasının ardından lisanslı sporcu olacak.

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, “Belediyemizde çalışan gerek saha gerekse idari personelimizin hizmet kalitesini yükseltebilmek amacı ile eğitim programlarımıza kesintisiz devam ediyoruz.Bu kapsamda zabıta ve güvenlik personelimiz, Muaythai Aydın il temsilcisi ve Muaythai Kickboks milli takım antrenörü Bayram Keskinkılıç hocamızdan Özer Türk Spor kompleksimiz de eğitim alıyorlar. Eğitim kapsamında görev başında iken karşılaşabilecekleri silahsız tehlikelere karşı savunma ve silahsız saldırılara karşı etkisizleştirme hareketlerini öğreniyorlar.Zabıta ve güvenlik ekiplerimizin fiziken ve ruhen güne iyi başlaması için yapılan eğitimlerin başlangıç dönemi sona erdi. 6 aylık sürecin sonunda personelimiz istenilen seviyeye gelecektir” dedi.

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