Kuşadası’nda Aydem Sınıf Kitaplığı oluşturuldu

Aydem, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Aydın Kuşadası ve Davutlar müşteri ilişkileri merkezlerinde toplanan kitaplarla, Kuşadası Vali Kadir Uysal Ortaokulu’nda "Aydem Sınıf Kitaplığı" oluşturdu.

Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydem arasında imzalanan etkinlik protokolü kapsamında, sosyal sorumluluk projelerinin ilki gerçekleştirildi. "Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın" sloganı ile hayata geçirilen kitap bağışı projesine katılımın oldukça yoğun olduğu açıklandı. Aydem müşterilerinin bağışlarıyla toplanan kitaplar sayesinde, Kuşadası Vali Kadir Uysal Ortaokulu’nda “Aydem Sınıf Kitaplığı” oluşturuldu. Aydem Sınıf Kitaplığı’nın teslim törenine; Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Vali Kadir Uysal Ortaokulu Müdürü Mahmut Öztürk, Aydem Kuşadası Bölge Yöneticisi Sema Turanlı ve Aydem Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Mandacı, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman konu ile ilgili, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi okullarımızın kitap ve kitaplık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Aydem ile bu protokolü hayata geçirdik"dedi.

Aydem Kuşadası Bölge Yöneticisi Sema Turanlı da, "Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlattığımız kitap bağış kampanyası süresince desteklerini esirgemeyen Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman Bey’in şahsında Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve bağışlarıyla katkıda bulunan müşterilerimize sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

Turanlı, söz konusu protokol ile Kuşadası’ndaki okullarda sosyal sorumluluk kapsamında benzer çalışmaları da sürdürmek istediklerini belirtti. Vali Kadir Uysal Ortaokulu Müdürü Mahmut Öztürk ise yaptığı konuşmada, hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hem de Aydem’e teşekkürlerini dile getirdi. Toplanan kitaplar, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçtikten sonra Aydem Sınıf Kitaplığı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.