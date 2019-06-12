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Kuşadası’nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kuşadası’nda yağmur suyu deşarj noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:11
Kuşadası’nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kuşadası’nda yağmur suyu deşarj noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Daha güzel ve daha sorunsuz bir Kuşadası için alt ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiği ilçede oluşması muhtemel yağmur suyu sorunlarının önüne geçmek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için detaylı bir temizlik çalışması yapıldı. İlçenin önemli güzergâhlarından olan Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu ızgaralarını temizleyen ekipler ayrıca bulvarın Diana Çayı ile birleşim noktasında yoğun çalışma gerçekleştirdi.


Atatürk Bulvarı’nın yağmur suyu ızgaraları ile Diana Deresi birleşim noktasında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle takip etti. Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Kuşadası’na yapılan tüm yatırım ve hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:11
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