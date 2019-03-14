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Kuşadası’nda aranan 2 zanlı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan iki zanlı yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:07
Kuşadası’nda aranan 2 zanlı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan iki zanlı yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, Hakaret, Tehdit" suçlarından 3 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan Y. A. ( 37) Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Kamu kurum ve kuruluşları gibi tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.T. G. ( 32 ) isimli zanlı ise şahıs Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:07
  1. Yalova
  2. Aydın
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