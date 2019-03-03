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Kuşadası’nda aranan 2 zanlı polis tarafından yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında bulunan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

03 Mart 2019 Pazar 17:12
Kuşadası’nda aranan 2 zanlı polis tarafından yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında bulunan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 zanlı yakalandı.


Kuşadası’nda arananşahısların yakalanmasına yönelik olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğiekipleri tarafından hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundanhakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanM.Y.G (47) isimli şahıs, Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan adresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu eve düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette gerekli işlemlerin yapılmasının adliyeye sevk edilen M.Y.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çalışmalar kapsamında ayrıca "Hakkındayetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan hakkında3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanA. G. (46) isimli şahıs tespit edilenYavansu Mahallesindeki evindedüzenlenenoperasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs 3mniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:12
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