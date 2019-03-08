0553 313 94 23

Kuşadası’nda 8 Mart Dünya EmekçiKadınlar Günü etkinlikleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 20:05
Kuşadası’nda 8 Mart Dünya EmekçiKadınlar Günü etkinlikleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Kuşadası Belediyesi destekleriyle çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katılımıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.


Kuşadası Belediyesi önünden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda son bulan bir yürüyüşe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fevziye Tekeroğlu ile Kuşadası’nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları üyeleri katıldı.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kadın Platformu adına Zerrin Boratav Bağcıvan yaptı. Bağcıvan Kadınların hayatın her alanında zorluklarla karşılaştıklarını belirterek anayasa ve yasalar önünde yıllardır sürdürdükleri eşitlik mücadelesini yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.


İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kervansaray’da açılan Kadın El Emeği stantlarını ziyaret etti.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde “Kadınların Özgürlük Mücadelesi” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Emine Fırat’ın yaptığı panele Melike Hepdemir, Nazan Çatori, Filiz Yılmaz ve Ezgi Ergen konuşmacı olarak katıldı.Konuşmacılar panelde, kadınların kazanılmış haklarının korunması için verdikleri mücadeleler ile Türkiye’de verilen kadın ve hukuk mücadelesi hakkında bilgi verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:05
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı karısını bıçaklayan koca tutuklandı
    1. Tartıştığı karısını bıçaklayan koca..
    2. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16..
    3. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    4. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    5. Manchester City'ye ikinci finansal..
    6. Başkan Kamil Saraçoğlu: "Kadın,..
    7. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    8. Lübnan'dan BM'ye Suriyeli mülteciler..
    9. Basketbol: Toplu sonuç
    10. Genç’te12 yatırımın açılışı yapıldı
    11. Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!
    12. Kadınlar "şehri" konuştu
    13. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim..
    15. Yasa dışı bahis operasyonuna 5..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir..
    17. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    18. İHH Ankara Şube Başkanı Sinan: Madem..
    19. Emniyet Müdürü Yıldız kadın personelin..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi..
    21. Kalp krizi geçiren muhtar hayatını..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet..
    23. Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi
    24. Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete..
    25. Kurtulmuş: "Arkamızda sadece..
    26. Başkentte inşaattan hırsızlık..
    27. 7. Uluslararası Erbil Auto Show..
    28. Anka Kadınlar Günü’nü kutladı
    29. Köprüde can pazarı
    30. Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri’nin..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem