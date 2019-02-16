Kuşadası’nda 6 yıl hapisle aranan bayan zanlı yakalandı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 2 ayrı suçtan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bayan zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 2 ayrı suçtan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bayan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu; Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama veBina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında Hırsızlık"suçlarından aranan vehakkında toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö.(38) isimli bayan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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