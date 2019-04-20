Kuşadası’nda 54 kaçak göçmen yakalandı Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 43’ü Afganistan, 6’sı Suriye, 4’ü Irak ve biri İran uyruklu 54 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.