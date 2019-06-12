Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen yakalandı12 Haziran 2019 Çarşamba 20:38
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey Burnu açıklarında hareket halinde lastik bot tespit etti.
Ekiplerce durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 Afganistan ve 1 İran uyruklu göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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