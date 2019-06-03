Kuşadası’nda 20’si çocuk 62 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20’si çocuk, 22’si kadın toplam 62 göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20’si çocuk, 22’si kadın toplam 62 göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası’na bağlı Aslan Burnu açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki bot durdurularak içerisinde bulunan 52 Kuveyt ve 10 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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