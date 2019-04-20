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Kuşadası’nda 2 kilometre uzunluğunda turizm korteji

Kuşadası’nda Turizm Haftası kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 23:43
Kuşadası’nda 2 kilometre uzunluğunda turizm korteji

Kuşadası’nda Turizm Haftası kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor.


Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej büyük ilgi gördü. 2 kilometre uzunluğa erişen kortej Kuşadası caddelerini adeta karnaval havasına büründürdü. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği korteje, vatandaşlar haricinde Kuşadası’ndaki turizm işletmeleri, oteller, animasyon gruplarının yanı sıra belediye ve okul bandoları, çeşitli sivil toplum örgütleri katılım sağladı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel önderliğinde Kısmet Otel kavşağından yürüyüşe başlayan kortej, Sahil Bulvarı, İnönü Caddesi, Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa caddesinde devam ederek balıkçılar meydanında son buldu. Balıkçılar meydanın da bir konuşma yapan Ömer Günel, korteje katılım sağlayan vatandaşlar ve kurumlara teşekkür etti.



Başkan Ömer Günel, “Sevgili hemşerilerim bugün bu tablo gösteriyor ki biz bu işi başaracağız. Kuşadası’nı yeniden ayağa kaldırıp hak ettiği noktaya getireceğiz. Biz inandık, bugün görüyorum ki sizlerdeartık inanıyorsunuz. Kuşadası’nda Turizm Kalkınma Seferberliği ilan ettik. Kuşadası’nda turizmi yeniden canlandırmak için, yeniden turizmin ülkemizdeki amiral gemisi olmak için el birliği içinde mücadele edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne değişimi görüyorsunuz. Aydın Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile kentimizi turizm sezonuna hızlı bir şekilde hazırlıyoruz. Cadde ve sokaklarımızın bakım ve onarımlarını hızlıca tamamlayacağız. Artık kırık bordür taşları, kirli sokaklar, bakımsız ağaçlar gibi şehrin vitrinini oluşturan tüm mekanlar sorun olmaktan çıkacak. Bu kentin yaşayanları olarak sizlerden ricam, başlattığımız kalkınma seferberliğine tüm samimiyetiniz ile destek olmanızdır.Bu kadar biriken sorunu kısa sürede tek başıma çözmem imkansız. Kuşadası ekonomisi turizm üzerine kurulu bir kent. Kentimizin turizmden daha fazla pay alması için yapmamız gereken çok önemli işler var. Bunu ben tek başına belediye başkanı olarak yapamam. Cumhurbaşkanı olayım sizlerde elinizi taşın altına koymazsanız başaramayız. Kuşadası’nı eski güzel günlerine taşıyamayız. Ama sizlerle beraber sizin o kalbinizdeki heyecanla beraber çok güzel işler yapacağımıza inancım tam. Kuşadası’nda her şeyin bir anda değişemeyeceğini söylemiştim ama zaman içinde her şeyin hızla, adım adım değişeceğini fark edeceksiniz demiştim. Bugün bunun başlangıcı olsun. Kuşadası’nda sokaklar caddeler, sahil yolumuz dahil tüm alanlar değişecek. Her gün Kuşadası’nı an be an değiştirerek, güzelleşerek turizm kenti liderliğine birlikte omuz omuza taşıyacağız. Turizm kenti kimliğinden uzaklaşan Kuşadası’nın bu kimliği yeniden çok daha iyi bir şekilde geri kazanması için hazırlanmış projelerimizi adım adım uygulamaya başladık. Bunun için sektörün muhatapları olan kurum kuruluş ve STK’ larımız ile bir ortak akıl sonucu geliştirdiğimiz kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız ile Kuşadamızı hak ettiği, örnek olarak gösterilen turizm kenti kimliğine yeniden kavuşturacağız. Bana inanın güvenin. Biz zorlu bir yola çıktık. Birlikte başaracağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 23:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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